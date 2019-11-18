Пойман поджигатель гостиницы жены крымского олигарха Файнгольда

СЕГОДНЯ 14:11 2019-11-18T14:32:26+03:00

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Полиция задержала мужчину, который поджог гостиницу «Чайка» в курортном поселке Николаевка. Недвижимость принадлежит семье известного крымского олигарха Иосифа Файнгольда.

Как стало известно КП-Крым, в ночь с 30 на 31 декабря 2018 года гостиницу «Чайка», которая принадлежит Ирине Файнгольд - жене Иосифа Файнгольда, поджог 34-летний житель Сакского района. Ущерб от пиромана превысил 10 миллионов рублей.

Интересно, что поджигатель был судим в российском Крыму за пьяную езду. Еще более интересно, что от него поступила явка с повинной. Какие мотивы преследовал крымчанин и был ли он пьян в момент совершения поджога – неизвестно. Сегодня мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело.

Заметим, что супруга Иосифа Файнгольда владеет в Николаевке не только гостиницей «Чайка», но и бывшей базой отдыха «Горняк» предприятия ГУП «Крымвзрывпром». Это имущество женщине передано в 2016 году по распоряжению правительства. В рамках инвестиционного соглашения за 25 лет новый собственник должен вложить в базу 64 миллиона рублей и использовать ее в санаторно-курортной сфере.

А вот сам Иосиф Файнгольд, по данным ряда СМИ, имел в 2008 году состояние, которое оценивалось почти в 70 миллионов долларов.

В разное время против него возбуждались уголовные дела, одно из которых - по факту присвоения 1,9 миллиона гривен, которые принадлежали предпринимателям. Но всякий раз по решению суда Файнгольда выпускали на свободу.

В 2014 году один из его сыновей - Александр - даже был избран в крымский парламент по списку ЛДПР. Второй сын - Виталий - приобрел известность после ДТП. Он врезался в мотоцикл, которым управляла Анна Мишуткина. Девушка умерла, у нее осталась дочь. В 2011 году суд признал Виталия невиновным в ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU