2019-11-18T14:31:15+03:00
Общество

В Крыму стартовал Фестиваль вожатского мастерства

Для участников фестиваля проведут более 10 мастер-классов
Никита ПОЛЬКО
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Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
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170 студентов высших и средних профессиональных образовательных учреждений Крыма и более 10 вожатских команд участвуют в Фестивале вожатского мастерства, который проходит сейчас в республике, сообщили в пресс-службе Крымского Федерального университета.

- Фестиваль проводится уже в пятый раз. Но впервые крымские студотрядовцы выиграли грант на его организацию и проведение. Это накладывает двойную ответственность на наши студенческие отряды, – уверен командир Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» Владимир Кайданский.

Фото: пресс-служба КФУ

Фото: пресс-служба КФУ

Параллельно конкурсной программе Фестиваля стартовал первый этап Школы вожатского мастерства. Три дня участники будут изучать особенности работы с детьми разных возрастов, работу с трудными детьми, развитие лагерной смены, охрану труда и, конечно же, санитарные нормы.

Всего для участников фестиваля проведут более 10 мастер-классов и 12 конкурсов, в завершении которых будут определены победители в номинациях «Лучший вожатый» и «Лучшая вожатская команда».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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