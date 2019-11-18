Цены на поезда в Крым не превысят стоимость авиабилетов

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-18T14:43:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Стоимость билетов на поезда в Крым не превысит цену на авиабилеты. Об этом сообщил генеральный директор оператора железнодорожных перевозок в Крым - компании «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов.

- При определении стоимости применяется динамическое ценообразование. Стоимость билетов может варьироваться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов, но не превышает средней стоимости авиаперелета из центральной части материка на полуостров, - рассказал Александр Ганов.

Он напомнил, что сейчас билет на поезд из Москвы в Симферополь в вагоне купе можно купить от 2 966 рублей, а в св - от 9 952 рублей. Из Санкт-Петербурга можно добраться до Крыма в плацкарте от 3 500 рублей, а в купе от 3 906 рублей.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU