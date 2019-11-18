2019-11-18T14:43:35+03:00
Общество

Цены на поезда в Крым не превысят стоимость авиабилетов

При определении стоимости применяется динамическое ценообразование
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Двухэтажный поезд нормально прошел через тоннель на въезде в Севастополь. Фото: Strajj / LiveJournalДвухэтажный поезд нормально прошел через тоннель на въезде в Севастополь. Фото: Strajj / LiveJournal
Изменить размер текста:

Стоимость билетов на поезда в Крым не превысит цену на авиабилеты. Об этом сообщил генеральный директор оператора железнодорожных перевозок в Крым - компании «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов.

- При определении стоимости применяется динамическое ценообразование. Стоимость билетов может варьироваться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов, но не превышает средней стоимости авиаперелета из центральной части материка на полуостров, - рассказал Александр Ганов.

Он напомнил, что сейчас билет на поезд из Москвы в Симферополь в вагоне купе можно купить от 2 966 рублей, а в св - от 9 952 рублей. Из Санкт-Петербурга можно добраться до Крыма в плацкарте от 3 500 рублей, а в купе от 3 906 рублей.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму будут судить капитан с затонувшего под Судаком катера
Симферопольские льготники с декабря начнут расплачиваться за проезд картой
В Симферополе отложили перекрытие улицы Гагарина
В Крыму стартовал Фестиваль вожатского мастерства
Пойман поджигатель гостиницы жены крымского олигарха Файнгольда
На выезде из Симферополя поймали водителя с двумя тоннами нелегального спирта
Житель Харькова вез в Крым 20 тысяч долларов, а увезет штраф
В Симферополе на 4 месяца закрыли одну из дорог
#Ноябрьфест победил в финале Russian Event Awards
Украинские буксиры идут в сторону Керчи за кораблями ВМСУ
Режим ЧС в Симферопольском районе отменили
Китай готов сотрудничать с Крымом
Хмель в голову: В Керчи после отдыха женщину доставали из мангала
В Севастополе лодки и катера без флага РФ будут штрафовать
В Симферополе и Севастополе 18 ноября частично отключат свет