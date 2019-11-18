2019-11-18T14:53:58+03:00
Общество

В Симферополе отложили перекрытие улицы Гагарина

Это связано с капитальным ремонтом аварийного автомобильного моста
Надежда ДАЦЮК
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Участок улицы Гагарина будет перекрыт сразу после завершения работ на улице Александра НевскогоУчасток улицы Гагарина будет перекрыт сразу после завершения работ на улице Александра НевскогоФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе на несколько дней отложили перекрытие движения по участку улицы Гагарина, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

- Ограничение движения транспорта по участку улицы Гагарина, в связи с капитальным ремонтом аварийного автомобильного моста, перенесено на несколько дней, - уточнили в пресс-службе.

Такое решение было принято, чтобы избежать аварий, потому что сейчас на улице Александра Невского завершаются работы по укладке финишного слоя асфальта.

- Участок улицы Гагарина будет перекрыт сразу после завершения работ на улице Александра Невского, - уточнили в администрации.

Ориентировочно участок улицы Гагарина перекроют 20 ноября. Ранее предполагалось начать там работы 17 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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