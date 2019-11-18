Симферопольские льготники с декабря начнут расплачиваться за проезд картой

18 Нояб. 15:27 2019-11-18T15:27:26+03:00

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С декабря муниципальный транспорт Симферополя перейдет на безналичную оплату проезда для льготников.

- Мы планируем запустить два пилотных маршрута, которые осуществляет МУП "Горавтотранс", - пояснил и.о. министра транспорта Крыма Сергей Карпов. - Их номера опубликует перевозчик после присоединения к соглашению.

Никаких дополнительных карточек получать не нужно: все льготники, имеющие право на бесплатный проезд, будут использовать бесконтактные банковские карты, на которые они и так получают все положенные соцвыплаты. А потом Минсоцзащиты перечислит перевозчику компенсацию согласно данным, полученным с валидатора.

- Многофункциональной карте льготника будет присвоен уникальный номер, и как только человек проехал, мы сразу увидим это в базе данных, - отметила вице-премьер - министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

Всего в Крыму 32 категории граждан, имеющих право на бесплатный проезд: пенсионеры, инвалиды, дети из многодетных семей. Итого 655 тысяч льготников.

В ближайшее время социальные службы будут разъяснять льготникам, что им необходимо заменить свои банковские карты на бесконтактные для бесплатного проезда в общественном транспорте. Эксперимент начнут с Симферополя, а с мая переведут на новую систему все крупные населенные пункты.

Иногородние и обычные пассажиры по-прежнему могут расплатиться за проезд наличными.

ИСТОЧНИК KP.RU