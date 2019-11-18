2019-11-18T15:27:26+03:00
Общество

Симферопольские льготники с декабря начнут расплачиваться за проезд картой

В муниципальных автобусах появятся валидаторы
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
В Севастополе уже установили валидаторыВ Севастополе уже установили валидаторыФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

С декабря муниципальный транспорт Симферополя перейдет на безналичную оплату проезда для льготников.

- Мы планируем запустить два пилотных маршрута, которые осуществляет МУП "Горавтотранс", - пояснил и.о. министра транспорта Крыма Сергей Карпов. - Их номера опубликует перевозчик после присоединения к соглашению.

Никаких дополнительных карточек получать не нужно: все льготники, имеющие право на бесплатный проезд, будут использовать бесконтактные банковские карты, на которые они и так получают все положенные соцвыплаты. А потом Минсоцзащиты перечислит перевозчику компенсацию согласно данным, полученным с валидатора.

- Многофункциональной карте льготника будет присвоен уникальный номер, и как только человек проехал, мы сразу увидим это в базе данных, - отметила вице-премьер - министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

Всего в Крыму 32 категории граждан, имеющих право на бесплатный проезд: пенсионеры, инвалиды, дети из многодетных семей. Итого 655 тысяч льготников.

В ближайшее время социальные службы будут разъяснять льготникам, что им необходимо заменить свои банковские карты на бесконтактные для бесплатного проезда в общественном транспорте. Эксперимент начнут с Симферополя, а с мая переведут на новую систему все крупные населенные пункты.

Иногородние и обычные пассажиры по-прежнему могут расплатиться за проезд наличными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе восстановят старейшую синагогу
Четвертый аукцион: Власти Севастополя никак не могут найти подрядчика, который укрепит берега реки
Глава Крыма посоветовал Киеву сделать правильные выводы из возврата задержанных кораблей ВМСУ
Глава Крыма посоветовал Киеву сделать правильные выводы из возврата задержанных кораблей ВМСУ
В Симферополе и Севастополе 19 ноября частично отключат свет
ДТП в Симферополе: За сбитую собаку водителя на год лишили прав
В Крыму предложили Украине вернуть сейнер «Норд»
В Крыму ожидается похолодание и штормовой ветер
В Крыму будут судить капитан с затонувшего под Судаком катера
В Симферополе отложили перекрытие улицы Гагарина
Цены на поезда в Крым не превысят стоимость авиабилетов
В Крыму стартовал Фестиваль вожатского мастерства
Пойман поджигатель гостиницы жены крымского олигарха Файнгольда
На выезде из Симферополя поймали водителя с двумя тоннами нелегального спирта
Житель Харькова вез в Крым 20 тысяч долларов, а увезет штраф
В Симферополе на 4 месяца закрыли одну из дорог
#Ноябрьфест победил в финале Russian Event Awards
Украинские буксиры идут в сторону Керчи за кораблями ВМСУ
Режим ЧС в Симферопольском районе отменили
Китай готов сотрудничать с Крымом
Хмель в голову: В Керчи после отдыха женщину доставали из мангала
В Севастополе лодки и катера без флага РФ будут штрафовать
В Симферополе и Севастополе 18 ноября частично отключат свет