Глава Крыма посоветовал Киеву сделать правильные выводы из возврата задержанных кораблей ВМСУ

18 Нояб. 22:21 2019-11-18T22:21:47+03:00

Бронекатера почти год простояли на приколе в Керчи. Фото: страница Сергея Аксенова в Facebook

По мнению Сергея Аксенова, такой жест доброй воли может позволить себе только сильное государство

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал передачу Украине бронекатеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу", задержанных за провокацию в Керченском проливе, жестом доброй воли со стороны России.

- Это может позволить себе только сильное и уверенное в своей правоте государство, настроенное на нормализацию всего комплекса российско-украинских отношений, - говорится в заявлении Аксенова, опубликованном на его странице в Facebook.

По мнению главы республики, возврат кораблей - сигнал новой украинской власти, которая должна отказаться от деструктивной политики прошлого президента Петра Порошенко, который и толкнул военнослужащих ВМСУ на преступление против РФ.

- Надеюсь, что те, кому адресован этот сигнал, сделают правильные выводы, - заключил Аксенов.

Напомним, в понедельник, 18 ноября, в нейтральных водах близ Керченского полуострова состоялась передача бронекатеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" украинской стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU