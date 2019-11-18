2019-11-18T22:29:04+03:00
Экономика

Четвертый аукцион: Власти Севастополя никак не могут найти подрядчика, который укрепит берега реки

Контракт за это время подорожал аж на 37 миллионов
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: ФорпостФото: Форпост
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Власти Севастополя объявили уже четвертый конкурс на строительство берегоукрепительных дамб на реке Кача.

При этом работы стали дороже на 37 миллионов рублей. В итоге правительство города-героя готово заплатить за укрепление берегов реки более 77 миллионов.

- Прием заявок на берегоукрепление реки начинается сегодня, 18 ноября, и продлится до 26 ноября. Подрядчика работ определят на аукционе. Работы должны быть завершены в 2020 году, - рассказали ForPost в департаменте капстроительства Севастополя.

Подрядчика власти ищут с начала 2018 года. Конкурсы то проваливались, то подрядчики оказывались недобросовестными, и чиновники разрывали контакт. Последний "берегоукрепитель" и вовсе скрылся с выплаченным авансом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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