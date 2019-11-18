Четвертый аукцион: Власти Севастополя никак не могут найти подрядчика, который укрепит берега реки
Власти Севастополя объявили уже четвертый конкурс на строительство берегоукрепительных дамб на реке Кача.
При этом работы стали дороже на 37 миллионов рублей. В итоге правительство города-героя готово заплатить за укрепление берегов реки более 77 миллионов.
- Прием заявок на берегоукрепление реки начинается сегодня, 18 ноября, и продлится до 26 ноября. Подрядчика работ определят на аукционе. Работы должны быть завершены в 2020 году, - рассказали ForPost в департаменте капстроительства Севастополя.
Подрядчика власти ищут с начала 2018 года. Конкурсы то проваливались, то подрядчики оказывались недобросовестными, и чиновники разрывали контакт. Последний "берегоукрепитель" и вовсе скрылся с выплаченным авансом.
ИСТОЧНИК KP.RU