В Симферополе восстановят старейшую синагогу

18 Нояб. 22:36 2019-11-18T22:36:08+03:00

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В Симферополе восстановят историческое здание синагоги «Нер-Томид». Средства выделят за счет федеральной целевой программы.

- Мы подошли наконец к тому, что выполняется проект по реставрации нашего исторического здания - синагоги «Нер-Томид». Это будет не просто реставрация, а возвращение к тому виду, который она имела сто лет назад, - приводит Крымская газета слова председателя общественной организации "Национально-культурная автономия евреев РК" Анатолия Гендина.

Синагогу построили в 1983 году на улице Фонтанной (теперь - улица Сергеева-Ценского, дом 61). В советские годы ее закрыли, здание превратили сначала в столовую, а затем в почтовое отделение. Затем в бывшем культовом сооружении располагались то ЖЭУ, то профсоюз и Общество спасения на водах.

«Нер-Томид» - старейшее культовое здание евреев в Крыму. Его вернули верующим в 1995 году, но здание пустует, так как требует серьезного ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU