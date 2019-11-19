Погода в Крыму 19 ноября: Туман, до +16

СЕГОДНЯ 07:50 2019-11-19T08:00:24+03:00

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Во вторник, 19 ноября, в Крыму будет чуть прохладнее, чем на прошлой неделе, но по-прежнему довольно тепло и сухо.

- Ветер северо-восточный умеренный. В ночные и утренние часы в степных районах Крыма и на побережье ожидаются туманы. Температура воздуха ночью +1…+6, на ЮБК +7…+12; днем +11…+16, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

Переменная облачность, осадков не прогнозируют.

На полуострове сохраняется штормовое предупреждение. В центральных районах Крыма - чрезвычайная пожарная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU