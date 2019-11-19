2019-11-19T11:02:18+03:00
Спорт

Силачи в Симферополе сдвинули ж/д состав весом более 600 тонн

В крымской столице готовятся установить рекорд России [фото]
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Фото: Владимир ПрошкинФото: Владимир Прошкин
Изменить размер текста:

В Симферополе силачи сдвинули с места железнодорожный состав весом более 600 тонн. И это была только репетиция: спортсмены планируют установить рекорд России и приурочить его к запуску поездов по Крымскому мосту.

- Мы попробовали сдвинуть с места железнодорожный состав весом более 600 тонн — оказалось легко. Вес будем увеличивать. Во время второй попытки один из членов команды получил травму. Сможет ли он участвовать в буксировке, пока не ясно. Думаю, что два человека смогут справиться с этой задачей, - рассказал Крымскому информационному агентству организатор мероприятия, член Президиума Ассоциации российских силачей Михаил Паллер.

Фото: Владимир Прошкин

Фото: Владимир Прошкин

Акция пройдет в Симферополе в день прибытия первого поезда из Москвы - 26 декабря. Пока силачи не говорят о точном количестве вагонов и весе, который планируется сдвинуть. Известно только, что состав протащат примерно на 20 метров.

Напомним, на первые поезда, которые свяжут полуостров с материковой Россией, уже вовсю продаются билеты. Оператор перевозок - частная компания "Гранд Сервис Экспресс".

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Торговец побил журналиста телеканала "Крым 24"
Глава Крымского футбольного союза поддержал возвращение пива на стадионы
В Симферополе и Севастополе 20 ноября частично пропадет свет
Илья Авербух откроет в Симферополе ледовую арену на 1300 мест
Фирму жены экс-министра обороны Украины оштрафовали в Севастополе на 800 тысяч рублей
На «Киевстар» подали в суд за использование земли в одном из сел Крыма
В Крыму за месяц на 18% подорожали огурцы и помидоры
В Крыму на три дня объявили штормовое предупреждение
На Украине планируют привести в состояние боеготовности корабли, которые вернула Россия
«Заплати налоги и ешь спокойно»: На помощь ФНС Крыма пришли булки хлеба
За неделю перед Новым годом можно будет купить вино «Крымский мост»
Аксенов изменил режим подачи тепла в дома крымчан
Для неработающих пенсионеров в Севастополе введут социальную доплату
На выходных в Симферополе откроется сельхозярмарка
КФУ подписал соглашения о сотрудничестве с ведущими вузами Ирана
Пропавший подросток из Ялты увидел себя по телевизору и решил вернуться домой
Эксперт Крымского федерального университета оценил предложение о запрете пластика
На пожаре в Красноперекопском районе спасли 20 человек
К курортному сезону в Крым начнут ходить поезда из Екатеринбурга и Мурманска
Крымский телеведущий стал замглавы администрации Симферополя
В двух районах Симферополя заработает система «Умный город»
«Боже, что за Новый год!»: В Симферополе загорелась троллейбусная линия
Читатели "Комсомолки" выбрали Красавицу недели
Погода в Крыму 19 ноября: Туман, до +16
В Симферополе восстановят старейшую синагогу
Четвертый аукцион: Власти Севастополя никак не могут найти подрядчика, который укрепит берега реки
Глава Крыма посоветовал Киеву сделать правильные выводы из возврата задержанных кораблей ВМСУ
Глава Крыма посоветовал Киеву сделать правильные выводы из возврата задержанных кораблей ВМСУ