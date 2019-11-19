Силачи в Симферополе сдвинули ж/д состав весом более 600 тонн
В Симферополе силачи сдвинули с места железнодорожный состав весом более 600 тонн. И это была только репетиция: спортсмены планируют установить рекорд России и приурочить его к запуску поездов по Крымскому мосту.
- Мы попробовали сдвинуть с места железнодорожный состав весом более 600 тонн — оказалось легко. Вес будем увеличивать. Во время второй попытки один из членов команды получил травму. Сможет ли он участвовать в буксировке, пока не ясно. Думаю, что два человека смогут справиться с этой задачей, - рассказал Крымскому информационному агентству организатор мероприятия, член Президиума Ассоциации российских силачей Михаил Паллер.
Фото: Владимир Прошкин
Акция пройдет в Симферополе в день прибытия первого поезда из Москвы - 26 декабря. Пока силачи не говорят о точном количестве вагонов и весе, который планируется сдвинуть. Известно только, что состав протащат примерно на 20 метров.
Напомним, на первые поезда, которые свяжут полуостров с материковой Россией, уже вовсю продаются билеты. Оператор перевозок - частная компания "Гранд Сервис Экспресс".
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ИСТОЧНИК KP.RU