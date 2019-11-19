2019-11-19T09:58:30+03:00
Звезды

Читатели "Комсомолки" выбрали Красавицу недели

Больше всего голосов получила 18-летняя travel-блогер Лара Картушина
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Лара Картушина / InstagramФото: Лара Картушина / Instagram
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"Комсомольская правда - Крым" подвела итоги конкурса "Красавица недели", который проходил на нашей странице ВКонтакте. Участвовали шесть очаровательных крымчанок. Большинство голосов получила 18-летняя студентка, ведущая travel-блога в Instagram Лара Картушина.

Девушка учится в симферопольском колледже сферы обслуживания и дизайна на парикмахера.

- Любви как таковой нет к этой профессии,поэтому собираюсь в следующем году по окончании колледжа поступать в университет на туризм. Сейчас подрабатываю в офисе секретарем, - делится Лара. - Мой блог изначально не был travel-блогом. Я долго искала себя. И совсем недавно я нашла себя в туризме и путешествиях. Инстаграм для меня стал отличной платформой для того, чтобы путешествовать вместе со своими подписчиками и друзьями. Так как я студентка и особо нет финансов на поездки, я показываю самые доступные пути и места, куда можно легко добраться на общественном транспорте и пешком. Мой блог может быть полезным для людей, у которых, как и у меня, ограниченный бюджет, но им очень хочется полюбоваться прекрасными видами.

У Лары уже больше тысячи подписчиков в Instagram, и останавливаться на достигнутом девушка не собирается.

"Комсомолка" желает Красавице недели успехов и профессионального роста!

ИСТОЧНИК KP.RU

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