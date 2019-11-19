2019-11-19T11:02:22+03:00
Общество

В двух районах Симферополя заработает система «Умный город»

Если жителям она понравится, то ее внедрят на всей территории крымской столицы
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Глава города отметила, что программа поможет решать различные вопросы в сфере ЖКХ. Фото: пресс-служба администрации крымской столицыГлава города отметила, что программа поможет решать различные вопросы в сфере ЖКХ. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы
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Для тестового использования платформы «Умный город» выбрали два района крымской столицы – поселок Грэсовский и Комсомольское.

Жители смогут создать в информационной системе свои аккаунты, которые привязаны к номеру телефона, и пользоваться предложенными услугами.

Например, открыть личный кабинет ЖКХ и оставлять обращения, привязывая их к геолокации.

Если на протяжении нескольких месяцев система будет пользоваться спросом и работать бесперебойно, получив хороший отклик от жителей, то ее внедрят по всему городу.

- Данная программа поможет оперативно и эффективно решать многие вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - отметила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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