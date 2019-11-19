Крымский телеведущий стал замглавы администрации Симферополя

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-19T11:01:32+03:00

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Телеведущий республиканского канала «Крым 24» Александр Макарь стал заместителем главы администрации Симферополя. Соответствующее решение приняли депутаты городского совета на внеочередной сессии.

- Общаясь с людьми будем находить пути решения существующих проблем. Надеюсь на поддержку администрации, - отметил новоиспеченный замглавы, пишет Крымское информационное агентство.

В новой должности он будет курировать внутреннюю политику, культурную, молодежную и спортивную сферы.

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ИСТОЧНИК KP.RU