Крымский телеведущий стал замглавы администрации Симферополя
Телеведущий республиканского канала «Крым 24» Александр Макарь стал заместителем главы администрации Симферополя. Соответствующее решение приняли депутаты городского совета на внеочередной сессии.
- Общаясь с людьми будем находить пути решения существующих проблем. Надеюсь на поддержку администрации, - отметил новоиспеченный замглавы, пишет Крымское информационное агентство.
В новой должности он будет курировать внутреннюю политику, культурную, молодежную и спортивную сферы.
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ИСТОЧНИК KP.RU