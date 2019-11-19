На пожаре в Красноперекопском районе спасли 20 человек

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-19T11:16:43+03:00

К счастью, никто не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС РК

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В одной из квартир четырехэтажного дома в Красногвардейском районе вспыхнул пожар. На место происшествия немедленно выехали спасатели, нужна была помощь людям, которые все еще находились в здании.

Оказалось, что загорелась комната в квартире на первом этаже.

Сотрудники МЧС немедленно приступили к тушению огня и одновременно эвакуировали жильцов соседних квартир.

Из опасной зоны вывели 20 человек, среди которых пятеро детей.

- Спасателям удалось остановить распространение огня на соседние помещения. Пожар, площадью 30 квадратных метров, ликвидировали, - рассказали в пресс-службе МЧС Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU