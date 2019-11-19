Эксперт Крымского федерального университета оценил предложение о запрете пластика

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-19T11:49:15+03:00

Мусор можно выносить и без пакетов: в обычном пластиковом ведре. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Магазинам предлагают перейти на пакеты из бумаги и ткани

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О проблемах утилизации пластиковых отходов говорит весь мир. В Европе начали запрещать пластиковую посуду. Одежду и обувь стали производить именно из переработанного пластика. В России тоже разрабатывается законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.

Насколько вреден пластик и почему его нужно запретить, рассказал профессор кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии КФУ, доктор химических наук Алексей Гусев.

По словам эксперта, сам по себе используемый пластик не представляет опасности для человека, вредны продукты его разложения: в зависимости от типа пластика, период разложения в земле занимает от 50 до 100 лет.

Однако сжигание пластика, прежде всего, на открытом воздухе - самый опасный способ утилизации отходов.

- Сгорание большинства продуктов не полное, а это очень сильные аллергены, канцерогены. Конечно, когда для сжигания используются специальные печи, при доступе специальных технологий, где мы сжигаем полностью, до углекислого газа, тогда это эффективно, - уточнил Алексей Гусев.

По словам эксперта, инициатива Роспотребнадзора сократить производство одноразовой упаковки и запретить использование пластиковых пакетов - единственное правильное решение.

- Я не сторонник запретительных мер, но в данном случае другого выхода действительно нет, потому что отказ от пластиковых пакетов и жесткий контроль за его соблюдением - это самый разумный шаг, - уточнил Алексей Гусев.

- Возможно, это простимулирует использование многоразовых пакетов, тканевых, бумажных. На мой взгляд, идея ухода от пластиковых пакетов - это правильно.

Эксперт рассказал, что главная альтернатива пластику - бумага. Причем та, которая является продуктом переработки. Кроме того, многие крупные торговые сети пошли другим путем - они продают многоразовые пакеты из ткани.

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ИСТОЧНИК KP.RU