Пропавший подросток из Ялты увидел себя по телевизору и решил вернуться домой
К ялтинским полицейским обратилась мать 17-летнего подростка. Она рассказала, что ее сын ушел из дома и не вернулся.
После этого ориентировки пропавшего направили во все органы внутренних дел Крыма. Также помощь в распространении информации оказали СМИ и пользователи социальных сетей.
Через некоторые время молодой человек вернулся домой. Выяснилось, что после ссоры с с мамой, он собрал вещи и уехал к друзьям в Севастополь. Там подросток узнал, что его ищет полиция.
- Он испугался и решил скрыть в Симферополе, но, когда увидел свою фотографию с ориентировкой, решил вернуться домой, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.
После этого полицейские провели с подростком и его мамой профилактическую беседу.
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ИСТОЧНИК KP.RU