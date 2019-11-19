2019-11-19T11:54:55+03:00
Общество

Пропавший подросток из Ялты увидел себя по телевизору и решил вернуться домой

Он испугался, что его ищет полиция
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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..Фото: из архива "КП"
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К ялтинским полицейским обратилась мать 17-летнего подростка. Она рассказала, что ее сын ушел из дома и не вернулся.

После этого ориентировки пропавшего направили во все органы внутренних дел Крыма. Также помощь в распространении информации оказали СМИ и пользователи социальных сетей.

Через некоторые время молодой человек вернулся домой. Выяснилось, что после ссоры с с мамой, он собрал вещи и уехал к друзьям в Севастополь. Там подросток узнал, что его ищет полиция.

- Он испугался и решил скрыть в Симферополе, но, когда увидел свою фотографию с ориентировкой, решил вернуться домой, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

После этого полицейские провели с подростком и его мамой профилактическую беседу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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