2019-11-19T12:04:08+03:00
Общество

КФУ подписал соглашения о сотрудничестве с ведущими вузами Ирана

Заинтересованы в сотрудничестве еще пять вузов
Никита ПОЛЬКО
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Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
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Соглашения о сотрудничестве были подписаны между Крымским федеральным университетом имени В. И. Вернадского и тремя крупнейшими вузами Исламской Республики Иран - Университетом религии и верований (г. Кум), Университетом имени Имама Садика (г. Тегеран) и Университетом «Мехрайин» (г. Бендер-Энзели).

Кроме того, заинтересованность в сотрудничестве проявили Университет имени Алламе Табатабаи, Международный центр изучения персидского языка при Институте Деххода (структурная часть Тегеранского государственного университета), Университет имени Шахида Бехешти, Университет «Тарбият Модаррес» и Университет Исфахана.

В ходе визита в Иран преподаватели и сотрудники КФУ также прошли курсы повышения квалификации на базе Университета религии и верований в городе Кум.

Кроме лекционных и практических занятий были организованы посещения Библиотеки рукописей Мараши Наджафи, Библиотечного фонда Центра восстановления исламского наследия и Библиотеки рукописей и редких книг Табатабаи Йазди, а также исследовательского центра «Басатин».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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