На выходных в Симферополе откроется сельхозярмарка
В Симферополе в субботу, 23 ноября, пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. Как рассказала начальник управления торговли и бытового обслуживания администрации Сюзанна Азаматова, цены там будут процентов на 20 ниже рыночных.
- Места проведения подобраны таким образом, чтобы не ограничивать движение транспорта, - отметила Азаматова.
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Где будет проходить ярмарка:
- проезд от ул. Никанорова, в районе ул. Киевская, 177;
- парковка перед зданием Службы автомобильных дорог в районе ул. Кечкеметской/ ул. Б.Куна;
- ул. Ракетная, 10;
- дублирующий проезд, ул. Севастопольская, 80/3.
Работать торговые павильоны будут с 8.00 до 15.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU