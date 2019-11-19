На выходных в Симферополе откроется сельхозярмарка

СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-19T12:57:29+03:00

Там можно будет приобрести продукцию крымских фермеров

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В Симферополе в субботу, 23 ноября, пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. Как рассказала начальник управления торговли и бытового обслуживания администрации Сюзанна Азаматова, цены там будут процентов на 20 ниже рыночных.

- Места проведения подобраны таким образом, чтобы не ограничивать движение транспорта, - отметила Азаматова.

КОНКРЕТНО

Где будет проходить ярмарка:

- проезд от ул. Никанорова, в районе ул. Киевская, 177;

- парковка перед зданием Службы автомобильных дорог в районе ул. Кечкеметской/ ул. Б.Куна;

- ул. Ракетная, 10;

- дублирующий проезд, ул. Севастопольская, 80/3.

Работать торговые павильоны будут с 8.00 до 15.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU