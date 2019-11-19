Для неработающих пенсионеров в Севастополе введут социальную доплату

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-19T12:56:34+03:00

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Законопроект о введении региональной социальной доплаты пенсионерам поддержали депутаты Заксобрания Севастополя.

Это будет распространяться только на тех пожилых людей, у кого пенсии ниже прожиточного минимума.

В свою очередь директор департамента труда и соцзащиты города Станислав Борисенко отметил, что в следующем году величина минимума будет превышать цифры в среднем по России, пишут РИА Новости Крым.

- Поэтому в соответствии с 178-ФЗ мы переходим от выплаты дополнительного материального обеспечения через Пенсионный фонд на установление региональной социальной доплаты, - дополнил Борисенко.

В 2020 году прожиточный минимум для пенсионеров составил 9311 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU