Для неработающих пенсионеров в Севастополе введут социальную доплату
Законопроект о введении региональной социальной доплаты пенсионерам поддержали депутаты Заксобрания Севастополя.
Это будет распространяться только на тех пожилых людей, у кого пенсии ниже прожиточного минимума.
В свою очередь директор департамента труда и соцзащиты города Станислав Борисенко отметил, что в следующем году величина минимума будет превышать цифры в среднем по России, пишут РИА Новости Крым.
- Поэтому в соответствии с 178-ФЗ мы переходим от выплаты дополнительного материального обеспечения через Пенсионный фонд на установление региональной социальной доплаты, - дополнил Борисенко.
В 2020 году прожиточный минимум для пенсионеров составил 9311 тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU