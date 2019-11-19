За неделю перед Новым годом можно будет купить вино «Крымский мост»

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-19T13:01:37+03:00

Оно поступит в продажу 24 декабря

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Вино «Крымский мост» можно будет приобрести с 24 декабря. Лимитированная серия появится в фирменных магазинах виноделен.

По 19 тысяч бутылок приготовят три предприятия Кубани, такое же количество изготовят два крымских винзавода.

Сейчас на бутылки наносят этикетки с официальным логотипом проекта.

- Рисунок для каждого из шести вин выполнен художником-дизайнером в определенном цвете в зависимости от выбранных для приготовления напитка сортов винограда урожая 2015 года, - рассказали в инфоцентре «Крымский мост».

В честь моста винзавод «Массандра» выпускает вино «Мускат белый Красного камня» и «Херес Массандра». А дом шампанский вин «Новый Свет» - шампанское марки «rose».

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ИСТОЧНИК KP.RU