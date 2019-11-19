За неделю перед Новым годом можно будет купить вино «Крымский мост»
Вино «Крымский мост» можно будет приобрести с 24 декабря. Лимитированная серия появится в фирменных магазинах виноделен.
По 19 тысяч бутылок приготовят три предприятия Кубани, такое же количество изготовят два крымских винзавода.
Сейчас на бутылки наносят этикетки с официальным логотипом проекта.
- Рисунок для каждого из шести вин выполнен художником-дизайнером в определенном цвете в зависимости от выбранных для приготовления напитка сортов винограда урожая 2015 года, - рассказали в инфоцентре «Крымский мост».
В честь моста винзавод «Массандра» выпускает вино «Мускат белый Красного камня» и «Херес Массандра». А дом шампанский вин «Новый Свет» - шампанское марки «rose».
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ИСТОЧНИК KP.RU