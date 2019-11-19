В Крыму на три дня объявили штормовое предупреждение
В Крыму с 20 по 22 ноября в Крыму усилится ветер. На эти дни объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
- По данным гидрометцентра Крыма 20, 21, 22 ноября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, 20 ноября - сильный ветер 15-20 м/с, 21-22 ноября очень сильный 22-27 м/с, - сообщил глава МЧС по РК Сергей Шахов.
Спасатели предупредили, что нужно несколько дней нужно будет плотно закрывать двери и окна, а также убирать с балконов личные вещи. Кроме того, нужно держаться подальше от ветхих деревьев, линий электропередач, рекламных щитов.
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ИСТОЧНИК KP.RU