В Крыму за месяц на 18% подорожали огурцы и помидоры

СЕГОДНЯ 16:34 2019-11-19T16:34:54+03:00

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В Крыму за месяц помидоры и огурцы подорожали на 18%. Такие данные приводит Крымстат.

Так, по данным сайта, в некоторых регионах полуострова стоимость летних овощей превышает 100 рублей за килограмм. Средняя же цена на огурцы и помидоры в Крыму составляет от 86 до 105 рублей за кг. Дороже всего ценник на овощи в Ялте – 114 рублей.

При этом показатели роста цен в этом году не превышают прошлогодние. Так, в 2018 году в ноябре стоимость томатов повысилась на 40%, а огурцов – на 25%.

Кроме того, с 11 ноября в Крыму зафиксировали снижение цен на свинину – на 0,83%, свежие помидоры за неделю подорожали на 4,2%, яблоки - 1,6%, на картофель – 0,81%.

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ИСТОЧНИК KP.RU