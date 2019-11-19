В Крыму за месяц на 18% подорожали огурцы и помидоры
В Крыму за месяц помидоры и огурцы подорожали на 18%. Такие данные приводит Крымстат.
Так, по данным сайта, в некоторых регионах полуострова стоимость летних овощей превышает 100 рублей за килограмм. Средняя же цена на огурцы и помидоры в Крыму составляет от 86 до 105 рублей за кг. Дороже всего ценник на овощи в Ялте – 114 рублей.
При этом показатели роста цен в этом году не превышают прошлогодние. Так, в 2018 году в ноябре стоимость томатов повысилась на 40%, а огурцов – на 25%.
Кроме того, с 11 ноября в Крыму зафиксировали снижение цен на свинину – на 0,83%, свежие помидоры за неделю подорожали на 4,2%, яблоки - 1,6%, на картофель – 0,81%.
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ИСТОЧНИК KP.RU