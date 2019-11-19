На «Киевстар» подали в суд за использование земли в одном из сел Крыма
В Арбитражный суд Крыма поступил иск от администрации села Емельяновка Нижнегорского района. Чиновники просят Фемиду взыскать с украинского мобильного оператора «Киевстар» больше трех тысяч рублей.
Как сказано в определении суда, которое размещено в системе «Электронное правосудие», администрация села требует 2,9 тысячи рублей за использование «Киевстаром» своего земельного участка, а также проценты за пользование чужими деньгами (511 рублей).
Еще суд просят расторгнуть договор аренды на участок от 19 мая 2006 в связи с его нарушением.
Иск уже принят к рассмотрению, возбуждено производство по делу и даже назначено заседание, которое состоится 16 декабря.
Похожие иски к украинскому оператору уже подавали две крымские администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU