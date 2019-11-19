Фирму жены экс-министра обороны Украины оштрафовали в Севастополе на 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:33 2019-11-19T18:00:57+03:00

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В Севастополе оштрафовали на 800 тысяч рублей компанию «Порфир», застроившую апартаментами мыс Фиолент. Об этом ForPost сообщили в главном управлении природных ресурсов и экологии Севастополя.

Прокуратура Балаклавского района провела проверку и выявила множество нарушений. Так, частники нелегально пользовались недрами, водными ресурсами, не выполняли требования по охране водных объектов. Застройщику выписали административный штраф.

При этом компания не признала свою вину и пытается отменить назначенное наказание.

Тем временем клиенты «Порфира» массово подают иски в суд, обвиняя фирму в невыполнении обязательств. В частности, апартаменты не обеспечены питьевой водой, нечистоты сливаются мимо канализации.

Компания зарегистрирована в Севастополе, принадлежит Людмиле Лебедевой - жене бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева.

ИСТОЧНИК KP.RU