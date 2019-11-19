2019-11-19T19:20:04+03:00
Спорт

Глава Крымского футбольного союза поддержал возвращение пива на стадионы

Пенный напиток под запретом с 2005 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Госдуме РФ обсуждают законопроект, который может разрешить продажу пива на стадионах во время матчей. Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха поприветствовал эту депутатскую инициативу.

- Я думаю, что если все правильно сделают, то это будет какой-то плюс для собственников стадионов. Но будит ли в этом какой-то плюс нашей лиге – не готов сказать. Пока ждем закон. Еще не проголосовали, но все идет к этому. Считаю, что если во всем остальном мире это нормально, то почему бы это не сделать у нас? - сказал Ветоха в комментарии Крымской газете.

Согласно законопроекту, продавать и употреблять пиво во время футбольных матчей разрешат только в специально организованных местах, на трибунах поднять бокал за любимую команду по-прежнему будет нельзя.

Напомним, купить пиво на стадионах России нельзя с 2005 года. При этом во время матчей Чемпионата мира по футболу - 2018 пиво болельщикам разрешили - в качестве исключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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