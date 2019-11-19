Торговец побил журналиста телеканала "Крым 24"

СЕГОДНЯ 19:54 2019-11-19T19:54:24+03:00

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В Евпатории избили оператора местного филиала телеканала "Крым 24". Съемочная группа готовила сюжет о нелегальных торговцах на рынке, когда один из продавцов ударил журналиста по лицу и повредил аппаратуру.

В инциденте разбирается Следственный комитет.

- Зарегистрирована процессуальная проверка на предмет наличия в действиях нападавших признаков преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, - рассказала официальный представитель ведомства Ольга Постнова.

Съемочную группу опрашивают следователи, ход проверки - на контроле у Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

ИСТОЧНИК KP.RU