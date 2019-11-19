Торговец побил журналиста телеканала "Крым 24"
В Евпатории избили оператора местного филиала телеканала "Крым 24". Съемочная группа готовила сюжет о нелегальных торговцах на рынке, когда один из продавцов ударил журналиста по лицу и повредил аппаратуру.
В инциденте разбирается Следственный комитет.
- Зарегистрирована процессуальная проверка на предмет наличия в действиях нападавших признаков преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, - рассказала официальный представитель ведомства Ольга Постнова.
Съемочную группу опрашивают следователи, ход проверки - на контроле у Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю.
ИСТОЧНИК KP.RU