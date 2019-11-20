Крымские таможенники получили срок за взятку в 700 долларов

СЕГОДНЯ 09:38 2019-11-20T11:37:39+03:00

Осужденные не смогут работать на таможне, когда выйдут на свободу Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Бывшие таможенники получили срок за взятку по предварительному сговору.

Так, в ноябре 2017 года к жителю Красноперекопского района обратился знакомый, который попросил помочь с пропуском автомобиля через таможню без оформления. Крымчанин попросил о помощи старшего инспектора Красноперекопского таможенного поста, а тот - своего руководителя, замначальника отдела. Таможенники решили, что могут помочь автовладельцу - за 700 долларов.

Посредник тоже выставил счет автовладельцу - 400 долларов за свои "услуги" по проведению переговоров. В итоге мужчина выплатил посреднику 1100 долларов. Таможенники забрали причитающиеся 700 и пропустили машину без положенных процедур.

Вот только отдел по противодействию коррупции Крымской таможни и сотрудники ФСБ обнаружили взяточников и вывели их на чистую воду.

Бывшего замначальника отдела Красноперекопского таможенного поста приговорили к 6 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. А бывший старший инспектор получил 3 года и 10 месяцев лишения свободы условно, передает пресс-служба СКР.

Приговор вступил в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU