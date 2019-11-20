Стало известно, когда возобновят движение по улице Павленко в Симферополе

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-20T10:12:44+03:00

Автомобильный мост на Гагарина перекроют только после завершения этих работ

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Движение на участке улицы Александра Невского в Симферополе от пересечения с улицей Толстого до улицы Павленко возобновят до 25 ноября. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

- Возникли определенные сложности по врезке строящейся ливневой канализации в коллектор, - именно эти работы потребовали перекрытия улицы Павленко, - разъяснила градоначальница.

Ранее планировалось закрыть с 17 ноября автомобильный мост на улице Гагарина, но из-за перекрытия Павленко сроки начала работ перенесли.

- Только после обеспечения проезда в сторону улицы Павленко, будет перекрыт мост на улице Гагарина, - заверила Елена Проценко.

Работы по ремонту улицы Александра Невского сейчас ведутся с опережением. Открыть движение на всем протяжении улицы планируется 1 декабря, а полностью завершить ремонт - 25 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU