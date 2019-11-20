Дикий кабан устроил в Ялте дорожную аварию

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-20T11:34:55+03:00

О состоянии животного не сообщается [Фото]

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Водитель автомобиля марки «Москвич» врезался в дикого кабана. ДТП произошло накануне вечером в Ялте.

По данным крымского главка МЧС, из-за столкновения со зверем машина вылетела на встречную полосу и перевернулась.

В аварии пострадали два человека, всех пришлось срочно доставлять в больницу с различными травмами.

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ИСТОЧНИК KP.RU