2019-11-20T12:57:54+03:00
Общество

В таких условиях мы еще не жили: Урожай зерновых в Крыму сократится в два раза

В метровом слое земли почти нет влаги
Анна КИРИЕНКО
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Часть урожая уже успела погибнутьЧасть урожая уже успела погибнутьФото: Сергей ГАПОН
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Урожай озимых зерновых в Крыму будет в два раза ниже обычного. Вместо 40 центнеров с гектара, в лучшем случае аграрии могут рассчитывать на 20 центнеров, в худшем - на 13-15 центнеров.

Такие данные на совещании с товаропроизводителями привела замдиректора НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.

- В этом году засуха чрезвычайная, - говорит Радченко. - Обычно в конце октября- начале ноября выпадают осадки и в конце ноября мы получаем продуктивные всходы.

Несмотря на поздние сроки посева, семенам не хватает влаги и всходы можно ждать зимой и даже весной. На большинстве полей семена погибли, засохли, и спрогнозировать всходы теперь сложно.

- В таких условиях мы еще не жили, - указывает эксперт. - Неизвестно, как переживут зимовку растения, которые перенесли такой стресс в 20 градусов тепла.

В свою очередь экс-министр сельского хозяйства Крыма, а ныне главный агроном крупнейшего животноводческого хозяйства Николай Полюшкин добавил, что из 1,7 тысяч гектаров озимых посевов, всходы получены на 300 гектарах, и только благодаря искусственному орошению.

- В метровом слое влаги нет, - уверяет Полюшкин. - Два месяца висит антициклон над югом РФ и в том числе над Крымом. Что будет дальше - сложно сказать. Будем надеется, что зимой в метровом слое влага восстановится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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