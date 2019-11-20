2019-11-20T14:10:14+03:00
Происшествия

Спасать Крым от последствий засухи придется Москве

Аграрии республики будут просить денежных компенсаций
Анна КИРИЕНКО
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Точный ущерб еще не подсчитанТочный ущерб еще не подсчитанФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крым будет обращаться в федеральный центр за помощью в ликвидации последствий аномальной жары и засухи. Размер ущерба будет понятен ближе к концу года.

- Уже понятно, что придется обращаться за помощью по компенсации нашим сельхозтоваропроизводителям, потому что многие могут не справиться, - пояснил КП-Крым глава аграрного комитета Госсовета Крыма Юрий Мигаль.

- Если большие площади будет нужно пересевать, может не хватить средств, семенного фонда, и наши животноводческие предприятия могут столкнуться с нехваткой кормов.

Несмотря на характер ситуации от чрезвычайной она далека. Каждая вторая осень дает засушливый период, влияющий на всходы озимых.

Подобную нынешней картину аграрии наблюдали в 2003 году - жаркий и сухой октябрь и половина ноября. Тогда хозяйства лишились практически половины урожая.

Масштабы бедствия этого года еще предстоит подсчитать.

- Точных цифр сегодня не знает никто, - заверил Мигаль. - Нужно организовать наши управления сельского хозяйства, чтобы обследовать посевы, промониторить состояние, и более-менее ясная картина будет к концу года.

Аграрии рассчитывают, что после обильных осадков, ожидаемых в начале декабря, пролежавшее в земле зерно даст свои всходы. Но это произойдет в том случае, если его не съедят грызуны - полевых мышей в этом году развелось больше обычного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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