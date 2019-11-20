В Крыму построят 8 физкультурно-оздоровительных центров

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-20T15:05:30+03:00

Они появятся в 2020 году

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В Крыму в следующем году построят восемь физкультурно-оздоровительных центров.

Как сообщила министр спорта РК Ольга Торубарова, многофункциональные комплексы появятся в Красноперекопском, Белогорском, Джанкойском, Черноморском, Красногвардейском, Кировском и Симферопольском районах, а также в Евпатории.

Оздоровительные центры - это одно из направлений реализации национальных проектов «Демография» и «Спорт - норма жизни».

В комплексах будут трибуны, раздевалки, душевые. Также предусмотрена инвентарная комната, медицинский пункт, помещения для тренеров и администрации и подсобное помещение для персонала.

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ИСТОЧНИК KP.RU