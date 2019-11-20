В Крыму построят 8 физкультурно-оздоровительных центров
В Крыму в следующем году построят восемь физкультурно-оздоровительных центров.
Как сообщила министр спорта РК Ольга Торубарова, многофункциональные комплексы появятся в Красноперекопском, Белогорском, Джанкойском, Черноморском, Красногвардейском, Кировском и Симферопольском районах, а также в Евпатории.
Оздоровительные центры - это одно из направлений реализации национальных проектов «Демография» и «Спорт - норма жизни».
В комплексах будут трибуны, раздевалки, душевые. Также предусмотрена инвентарная комната, медицинский пункт, помещения для тренеров и администрации и подсобное помещение для персонала.
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ИСТОЧНИК KP.RU