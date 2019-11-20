Депутат ГД от Крыма объяснил смысл закона о виноделии

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-20T15:16:25+03:00

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Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации».

По словам одного из авторов документа, депутата ГД от Крыма Константина Бахарева, законопроект направлен на решение двух главных задач – обеспечить развитие российского виноградарства и виноделия, а также защитить право потребителей на безопасность отечественной винодельческой продукции.

- С этой целью мы впервые вводим в законодательство термин «вино России» и фиксируем в его определении, что таковым может считаться только вино, полностью произведенное из винограда, выращенного в России, - пояснил депутат.

В соответствии с проектом закона, рассчитывать на поддержку от государства смогут лишь те предприятия, которые производят вино из винограда, выращенного на территории РФ.

Среди мер поддержки, в том числе, применение особых налоговых режимов, предоставление льгот по уплате земельного налога для виноградников, бюджетные субсидии виноградарям и виноделам на возмещение затрат по уплате процентов по банковским кредитам.

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ИСТОЧНИК KP.RU