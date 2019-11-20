2019-11-20T16:32:26+03:00
Общество

На территории бывшего секретного объекта в Крыму сделают подводный музей

Откроют его в 2021 году
Анастасия ЖУКОВА
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Глубина канала достигает 8 метровГлубина канала достигает 8 метровФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крымском военно-историческом музее фортификационных сооружений появится подводная выставка, где можно будет рассмотреть находки подводных археологов.

По словам директора музея Юрия Тарариева, эти экспонаты нужно хранить в воде, поэтому их погрузят в судоходный канал музея в Балаклаве (в СССР там располагалась секретная база подводных лодок, так называемый объект 825 ГТС).

Глубина канала достигает восьми метров. Только на оборудование (без монтажа) нужно более 5 миллионов рублей, однако, по словам директора музея, уже есть предприниматели, готовые проинвестировать интересный проект.

- Все окупаемое. Это новинка для Крыма и Севастополя, люди будут смотреть (на экспонаты под водой. - Ред.), - рассказал Юрий Тарариев.

Реализовать проект планируется к 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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