На территории бывшего секретного объекта в Крыму сделают подводный музей

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-20T16:32:26+03:00

Откроют его в 2021 году

Изменить размер текста: A A

В Крымском военно-историческом музее фортификационных сооружений появится подводная выставка, где можно будет рассмотреть находки подводных археологов.

По словам директора музея Юрия Тарариева, эти экспонаты нужно хранить в воде, поэтому их погрузят в судоходный канал музея в Балаклаве (в СССР там располагалась секретная база подводных лодок, так называемый объект 825 ГТС).

Глубина канала достигает восьми метров. Только на оборудование (без монтажа) нужно более 5 миллионов рублей, однако, по словам директора музея, уже есть предприниматели, готовые проинвестировать интересный проект.

- Все окупаемое. Это новинка для Крыма и Севастополя, люди будут смотреть (на экспонаты под водой. - Ред.), - рассказал Юрий Тарариев.

Реализовать проект планируется к 2021 году.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU