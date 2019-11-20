На кольце около Куйбышевского рынка Симферополя хотят убрать пешеходный переход

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-20T16:31:44+03:00

Власти хотят построить в этом месте подземку

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В районе симферопольской площади имени Куйбышева у остановки «Дворец пионеров» может исчезнуть пешеходный переход со светофорами.

Такое предложение в администрацию крымской столицы поступило от Госавтоинспекции.

По мнению ГИБДД, светофор перед кольцом создает автомобильные пробки в обоих направлениях движения.

Окончательное решение по этому вопросу, отмечают в администрации города, будет принято на республиканском уровне.

А вот новоизбранная глава Симферополя – Елена Проценко – считает правильной идею строительства в этом месте подземного перехода.

- Вопрос о выделении финансирования буду поднимать на уровне руководства республики, - цитирует Проценко пресс-служба администрации Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU