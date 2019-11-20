На кольце около Куйбышевского рынка Симферополя хотят убрать пешеходный переход
В районе симферопольской площади имени Куйбышева у остановки «Дворец пионеров» может исчезнуть пешеходный переход со светофорами.
Такое предложение в администрацию крымской столицы поступило от Госавтоинспекции.
По мнению ГИБДД, светофор перед кольцом создает автомобильные пробки в обоих направлениях движения.
Окончательное решение по этому вопросу, отмечают в администрации города, будет принято на республиканском уровне.
А вот новоизбранная глава Симферополя – Елена Проценко – считает правильной идею строительства в этом месте подземного перехода.
- Вопрос о выделении финансирования буду поднимать на уровне руководства республики, - цитирует Проценко пресс-служба администрации Симферополя.
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ИСТОЧНИК KP.RU