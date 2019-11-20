Строитель трассы «Таврида» попал под каток
Вечером 15 ноября в городскую больницу Севастополя №1 поступил мужчина, на ногу которому наехал асфальтоукладчик.
Как выяснила КП-Крым, 29-летний мужчина работает на строительстве трассы «Таврида». Во время очередной смены по укладке асфальта в поселке Верхнесадовое ему на ногу наехал каток.
Врачи диагностировали у рабочего открытый перелом голени и стопы. Мужчину пришлось госпитализировать в отделение хирургии.
Замедлится ли ход работы по строительству федеральной трассы в связи с отсутствием одного из рабочих – неизвестно. Ясно другое – в дело вмешались следователи, которые будут проверять все обстоятельства этой странной аварии.
Кроме того, о случившемся доложено и в прокуратуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU