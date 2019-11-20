Госслужащие Крыма прошли переподготовку в Крымском федеральном университете

СЕГОДНЯ 16:51 2019-11-20T17:34:42+03:00

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Более 2000 госслужащих республики завершили обучение по программе дополнительного профессионального образования «Современные подходы к управлению регионом».

Занятия проходили в Институте экономики и управления Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Программа профессиональной переподготовки продлилась 500 учебных часов. После этого госслужащие защищали проекты по развитию территорий.

- Сейчас мы вручили дипломы слушателям уже третьего потока. За это время мы уже отработали механизм взаимодействия с муниципалитетами по разработке проектов развития территорий. Среди проектов, которые представляют наши слушатели, есть очень интересные. Все они, конечно, требуют определенного финансирования, но многие из них вполне реализуемы. Думаю, что руководство Крыма их заметит, - отметил директор Института экономики и управления Крымского федерального университета Виктор Реутов.

На каждого слушателя программы была создана профессионально-личностная характеристика, где отражены его успеваемость, идеи и предложения во время обучения, результаты тестирования и другие данные.

Затем это фиксировалось в личном кабинете, оставляя «цифровой след» каждого слушателя программы.

Фото: пресс-служба КФУ

Госслужащие проходили обучение без отрыва от производства, но многие из них старались не пропускать занятия и эффективно совмещать работу и учебу.

Всего в 2019 году по программе «Современные подходы к управлению регионом» пройдут обучение в Крымском федеральном университете 4000 государственных и муниципальных служащих Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU