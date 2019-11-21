2019-11-21T07:27:02+03:00
Общество

Погода в Крыму на 21 ноября: до +6 градусов и дождь

Будет действовать штормовое предупреждение
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
В Крым вернулась осеньВ Крым вернулась осеньФото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Крыму 21 ноября будет дождливо. Столбики термометров покажут днем не больше 6 градусов выше нуля, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Кроме того, будет дуть сильный северо-восточный ветер до 27 метров в секунду.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +6 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер до 22 метров в секунду.

В Севастополе в четверг также будет облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +9 градусов. Будет дуть сильный ветер до 17 метров в секунду.

На ЮБК сегодня облачно с прояснениями, днем возможен дождь. Столбики термометров покажут до +11 градусов днем. Будет дуть ветер с порывами до 22 метров в секунду.

В Керчи 21 ноября небо скроется за тучами, временами пройдет дождь. Днем возможны порывы ветра до 23 метров в секунду.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Керчи льготникам нужно подать документы на оплату капремонта
По заблокированным вкладам крымчан в «ПриватБанке» начато расследование
Ученым заплатят 2 миллиона за ответ на вопрос по поводу горнолыжного курорта в Крыму
Часть домов в Ялте осталась без отопления
В центре Симферополя высадили 30 новых деревья
В Крыму базу отдыха продают за 161 миллион рублей
На трассе Симферополь-Феодосия подключили освещение
В Крыму нашелся пропавший солдат-контрактник из Чебаркуля
На уроке в крымской школе умер десятиклассник
«Ну, началось»: В Симферополе ветер валит сухие деревья на машины
Ударивший крымского журналиста торговец будет ждать суда под домашним арестом
В Крымском федеральном университете выберут лучших инженеров
На Украине снова хотят помешать своим гражданам ездить в Крым
Полковник довел МЧС Севастополя до миллионных убытков
Украинцы с накладными бородами обчищали квартиры в Крыму