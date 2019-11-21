Погода в Крыму на 21 ноября: до +6 градусов и дождь

СЕГОДНЯ 07:27 2019-11-21T07:27:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму 21 ноября будет дождливо. Столбики термометров покажут днем не больше 6 градусов выше нуля, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Кроме того, будет дуть сильный северо-восточный ветер до 27 метров в секунду.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +6 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер до 22 метров в секунду.

В Севастополе в четверг также будет облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +9 градусов. Будет дуть сильный ветер до 17 метров в секунду.

На ЮБК сегодня облачно с прояснениями, днем возможен дождь. Столбики термометров покажут до +11 градусов днем. Будет дуть ветер с порывами до 22 метров в секунду.

В Керчи 21 ноября небо скроется за тучами, временами пройдет дождь. Днем возможны порывы ветра до 23 метров в секунду.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU