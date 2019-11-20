Муж и жена украли из магазина в Симферополе 20 бутылок элитного алкоголя
Супружеская пара из Симферополя стала фигурантом уголовного дела. Молодые люди украли из супермаркета два десятка бутылок элитного алкоголя.
Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, на протяжении нескольких дней супруги выносили из магазина выпивку. Всего удалось украсть больше 20 бутылок на 30 тысяч рублей.
Когда менеджер магазина заметил пропажу алкоголя – заявил в полицию.
Супружескую пару задержали. Они сознались во всем и даже вернули украденное в супермаркет.
Тем не менее, против семейной четы возбуждено уголовное дело. Их могут посадить на пять лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU