Муж и жена украли из магазина в Симферополе 20 бутылок элитного алкоголя

20 Нояб. 18:17 2019-11-20T18:18:28+03:00

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Супружеская пара из Симферополя стала фигурантом уголовного дела. Молодые люди украли из супермаркета два десятка бутылок элитного алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, на протяжении нескольких дней супруги выносили из магазина выпивку. Всего удалось украсть больше 20 бутылок на 30 тысяч рублей.

Когда менеджер магазина заметил пропажу алкоголя – заявил в полицию.

Супружескую пару задержали. Они сознались во всем и даже вернули украденное в супермаркет.

Тем не менее, против семейной четы возбуждено уголовное дело. Их могут посадить на пять лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU