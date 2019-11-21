Ялта и Севастополь стали самыми популярными городами в России для новогоднего отдыха на двоих
Ялта и Севастополь вошли в десятку городов-лидеров самых романтичных мест отдыха на новогодние каникулы для двоих. Такие данные предоставил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
По данным сервиса, в среднем на новогодние праздники россияне бронируют отдых на период от 2,7 до 5,9 ночи. Они потратят на аренду жилья от 871,5 рублей до 3 тысяч рублей в сутки.
Дешевле всего новогодний отдых обойдется в Судаке - 871,5 рублей в сутки, а дороже всего - в Суздале (3 тысячи рублей).
Список курортов составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристов, путешествующих парами, на период с 30 декабря 2019 по 8 января 2020.
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ИСТОЧНИК KP.RU