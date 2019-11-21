В Симферополе в следующем году отремонтируют 22 улицы

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-21T10:39:27+03:00

На эти цели выделят около 380 миллионов рублей

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В Симферополе в 2020 году отремонтируют больше 20 улиц.

- В следующем году начнутся ремонтные работы на 22 симферопольских улицах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – цитирует Евтухову пресс-служба горадминистрации.

По ее словам, общая протяженность дорожного полотна, которое планируется отремонтировать, составит больше 21 километра. На эти цели выделят около 380 миллионов рублей.

В перечне подлежащих ремонту улицы Субхи, Володарского, Лексина, Толстого, Ангарская, проспект Победы, Коцюбинского, Бетховена, Суходольная, Гайдара, Жидкова, Зенитная, Мичурина, Спера, Сергеева-Ценского, Менделеева, Валдайская, Троллейбусная, Дорожная, Южная, Воровского и Героев Сталинграда.

До 2024 года в Симферополе хотят отремонтировать 145 улиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU