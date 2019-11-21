Безработный крымчанин украл пульт от асфальтоукладчика

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-21T11:13:27+03:00

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В пригороде Симферополя безработный мужчина пробрался на одну из промышленных баз и украл там пульт управления от асфальтоукладчика, который стоит 600 тысяч рублей.

В пресс-службе крымского главка МВД сообщили, что против вора возбуждено уголовное дело. Интересно, что найти злодея сыщикам удалось во время раскрытия совершенно другой кражи.

Пульт за полмиллиона рублей вор не смог продать и держал у себя дома. Там технику и нашли. Теперь мужчина может сесть в тюрьму на 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU