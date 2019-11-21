Украинцы с накладными бородами обчищали квартиры в Крыму

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-21T11:19:10+03:00

Брали все, что плохо лежит. Фото: МВД по РК

Им грозит до шести лет тюрьмы

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Два гражданина Украины обчищали квартиры в Симферополе. Полиция взяла их с поличным.

Мужчины приходили "в гости" в обеденное время. Двери открывали по-старинке - отмычкой. Брали все, что плохо лежит: украшения, деньги, другие ценные вещи.

- Злоумышленники устанавливали камеры скрытого видеонаблюдения на лестничной клетке многоквартирного дома, несколько дней фиксировали все, что происходит в подъезде. Затем видеозапись обрабатывали и определяли время, когда хозяева квартир отсутствуют, чтобы проникнуть в жилище, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Похитители маскировались, используя парики и накладные бороды. Их потом изъяли оперативники, когда обыскивали жилье, которое арендовал один из задержанных. У него также нашли ювелирные изделия, женскую шубу, мобильные телефоны, а также наручные часы и фотоаппарат - скорее всего, все это было похищено из чужих квартир.

Оперативники изъяли множество ключей и отмычек. Фото: МВД по РК

Полиция установила, что задержанные причастны к трем похожим кражам на территории Симферополя.

Правоохранители возбудили несколько уголовных дел по статье "кража" (п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ). Задержанным взломщикам грозит до шести лет тюрьмы. Полиция разыскивает владельцев изъятого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU