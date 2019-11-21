2019-11-21T11:52:38+03:00
Происшествия

Полковник довел МЧС Севастополя до миллионных убытков

Ведомству нанесен ущерб в 3,2 млн рублей
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Бывший начальник севастопольского МЧС, полковник Сергей Клименко довел подконтрольный ему главк до миллионных убытков. Следствие подозревает его в злоупотреблении полномочиями.

По данным крымского СК, еще в мае 2016 года начальник севастопольского управления МЧС подписал государственный контракт с научно-производственным центром.

Специалисты последнего должны были оснастить в городе специализированный класс подготовки должностных лиц и населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС.

Но, как это иногда бывает, подрядчик не довел свою работу до конца, но получил деньги.

- Своими действиями глава МЧС Севастополя причинил материальный ущерб ведомству на сумму не менее 3,2 миллиона рублей, - уточнили в СК.

Преступление раскрыли сотрудники крымского ФСБ и Главного управления собственной безопасности МЧС России. Следствие по уголовному делу продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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