2019-11-21T13:26:01+03:00
Общество

На Украине снова хотят помешать своим гражданам ездить в Крым

Для начала обещают побороть нелегальные перевозки
Никита ПОЛЬКО
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в Крыму легальные автобусы до границы с Украиной запустили в конце летав Крыму легальные автобусы до границы с Украиной запустили в конце летаФото: Никита ПОЛЬКО
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Украинских перевозчиков, которые доставляют пассажиров в Крым, ждут не сладкие времена. Председатель администрации Геническа объявил им войну.

По словам Андрея Онищенко, сегодня многие украинские перевозчики забирают пассажиров, едущих на отдых в Крым, с поезда в Новоалексеевке и везут на полуостров.

Более всего главу Генической администрации возмущает то, что эти нелегалы не брезгуют брать с граждан российские рубли.

- Такого больше не будет в нашем районе, - пообещал Онищенко местной прессе.

Возможно, действия чиновника продиктованы ревностью к курортам полуострова, куда по-прежнему едут украинские граждане. А борьба с нелегальными перевозчиками – попытка не позволить туристам ехать дальше Геническа, который стал одним из главных курортов незалежной после присоединения Крыма к РФ.

При этом еще недавно на Украине объявили о планах запуска регулярного автобусного сообщения до крымской границы. Чтобы пассажирам было совсем комфортно, в незалежной даже решили обустроить автостанции в пунктах пропуска.

Есть подозрения, что идею легализации перевозок до границы украинские власти подсмотрели в Крыму. Здесь местное правительство еще в конце лета открыло регулярное автобусное сообщение до КПП «Армянск». Перед границей обустроили небольшой остановочный павильон с расписанием маршруток и кассу, в которой можно купить билет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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