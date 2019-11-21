На Украине снова хотят помешать своим гражданам ездить в Крым
Украинских перевозчиков, которые доставляют пассажиров в Крым, ждут не сладкие времена. Председатель администрации Геническа объявил им войну.
По словам Андрея Онищенко, сегодня многие украинские перевозчики забирают пассажиров, едущих на отдых в Крым, с поезда в Новоалексеевке и везут на полуостров.
Более всего главу Генической администрации возмущает то, что эти нелегалы не брезгуют брать с граждан российские рубли.
- Такого больше не будет в нашем районе, - пообещал Онищенко местной прессе.
Возможно, действия чиновника продиктованы ревностью к курортам полуострова, куда по-прежнему едут украинские граждане. А борьба с нелегальными перевозчиками – попытка не позволить туристам ехать дальше Геническа, который стал одним из главных курортов незалежной после присоединения Крыма к РФ.
При этом еще недавно на Украине объявили о планах запуска регулярного автобусного сообщения до крымской границы. Чтобы пассажирам было совсем комфортно, в незалежной даже решили обустроить автостанции в пунктах пропуска.
Есть подозрения, что идею легализации перевозок до границы украинские власти подсмотрели в Крыму. Здесь местное правительство еще в конце лета открыло регулярное автобусное сообщение до КПП «Армянск». Перед границей обустроили небольшой остановочный павильон с расписанием маршруток и кассу, в которой можно купить билет.
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ИСТОЧНИК KP.RU