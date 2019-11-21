2019-11-21T15:38:35+03:00
Общество

В Крымском федеральном университете выберут лучших инженеров

Соорганизаторами конкурса выступают ведущие госкорпорации
Никита ПОЛЬКО
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Фото: КФУФото: КФУ
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С 16 по 19 декабря на базе Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского состоится финал Всероссийского инженерного конкурса, в котором примут участие 300 лучших студентов из 30 вузов страны.

С 2019 года этот конкурс - основное инженерное мероприятие Министерства науки и высшего образования, где будут заявлены лучшие инициативы в данной области, проводимые в Российской Федерации.

Соорганизаторами конкурса выступают ведущие государственные корпорации: Ростех, Росатом, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, Роснано.

В рамках мероприятия планируется проведение конкурса-защиты лучших студенческих проектов, которые прошли заочный этап отбора. Госкорпорации подведут итоги инженерных отраслевых конкурсов.

Кроме того, будут рассмотрены лучшие образовательные методики и проведены круглые столы, панельные дискуссии с участием экспертов ведущих предприятий, лекции специалистов инженерной отрасли России.

В Минобрнауки России подчеркнули, что целью Всероссийского инженерного конкурса является развитие инженерного кадрового потенциала российской экономики, повышение общего уровня инженерной подготовки, а также популяризация инженерных профессий и инженерного образования в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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