2019-11-21T14:10:09+03:00
Происшествия

В Крыму нашелся пропавший солдат-контрактник из Чебаркуля

Возвращаться на службу в родные края парень не планирует
Никита ПОЛЬКО
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Где именно в Крыму находится Андрей никто не знает. Фото: VKГде именно в Крыму находится Андрей никто не знает. Фото: VK
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В начале ноября из воинской части в российском Чебаркуле пропал солдат контрактник. Андрей Обухов служил четыре года и неожиданно для всех бесследно исчез. Спустя 10 дней его нашли в Крыму.

С 5 ноября, как сообщили в гарнизоне, солдат был в отпуске. Но на связь с сослуживцами и родными он не выходил. Когда к поискам подключилась пресса, 22-летний парень разволновался и написал своему двоюродному брату.

Ему контрактник рассказал, что с ним все в порядке, он находится в Крыму и родня может не волноваться. Как говорят близкие солдата, Андрей дал понять, что возвращаться в родной Чебаркуль и снова идти на службу он не планирует. Во всяком случае в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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