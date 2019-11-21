На трассе Симферополь-Феодосия подключили освещение

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-21T14:35:54+03:00

Фонари работают на участке протяженностью почти 50 километров

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На автомобильной дороге Симферополь-Феодосия в черте населенных пунктов подключили освещение. Общая протяженность участков, на которых выполнили работы, составляет 50 километров.

Фонари работают в районе таких населенных пунктов: села Акрополис, Донское, поселок Зуя, села Крымская Роза, Цветочное, город Белогорск, Чернополье , Богатое, Родники, Еленовка, Радостное, Тополевка, Грушевка, Старый Крым, Изюмовка, Первомайское, Насыпное, Ближнее, Феодосия, Солнечное, Береговое.

- Это позволит повысить уровень безопасности движения транспортных средств и пешеходов, а также улучшить условия движения в темное время суток, - рассказали в пресс-службе Минтранса Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU