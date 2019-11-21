2019-11-21T14:35:54+03:00
Общество

На трассе Симферополь-Феодосия подключили освещение

Фонари работают на участке протяженностью почти 50 километров
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Работы выполнялись в рамках госконтракта. Фото: пресс-служба Минтранса КрымаРаботы выполнялись в рамках госконтракта. Фото: пресс-служба Минтранса Крыма
Изменить размер текста:

На автомобильной дороге Симферополь-Феодосия в черте населенных пунктов подключили освещение. Общая протяженность участков, на которых выполнили работы, составляет 50 километров.

Фонари работают в районе таких населенных пунктов: села Акрополис, Донское, поселок Зуя, села Крымская Роза, Цветочное, город Белогорск, Чернополье , Богатое, Родники, Еленовка, Радостное, Тополевка, Грушевка, Старый Крым, Изюмовка, Первомайское, Насыпное, Ближнее, Феодосия, Солнечное, Береговое.

- Это позволит повысить уровень безопасности движения транспортных средств и пешеходов, а также улучшить условия движения в темное время суток, - рассказали в пресс-службе Минтранса Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Керчи льготникам нужно подать документы на оплату капремонта
По заблокированным вкладам крымчан в «ПриватБанке» начато расследование
Ученым заплатят 2 миллиона за ответ на вопрос по поводу горнолыжного курорта в Крыму
Часть домов в Ялте осталась без отопления
В центре Симферополя высадили 30 новых деревья
В Крыму базу отдыха продают за 161 миллион рублей
В Крыму нашелся пропавший солдат-контрактник из Чебаркуля
На уроке в крымской школе умер десятиклассник
«Ну, началось»: В Симферополе ветер валит сухие деревья на машины
Ударивший крымского журналиста торговец будет ждать суда под домашним арестом
В Крымском федеральном университете выберут лучших инженеров
На Украине снова хотят помешать своим гражданам ездить в Крым
Полковник довел МЧС Севастополя до миллионных убытков
Украинцы с накладными бородами обчищали квартиры в Крыму