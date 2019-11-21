В центре Симферополя высадили 30 новых деревья
Зеленые насаждения появились на улице Гаспринского
Фото: пресс-служба администрации крымской столицы
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В Симферополе на набережной реки Салгир высадили новые деревья. Саженцы каштанов и кленов теперь красуются на улице Гаспринского.
Как рассказал директор учреждения «Город» Антон Подабед, работы провели 19 ноября на участке от улицы Шмидта до Воровского.
- Саженцы предоставили городу в дар меценаты и предприниматели крымской столицы, - дополнил он.
На участке специалисты посадили 13 каштанов и 17 кленов остролистных.
ИСТОЧНИК KP.RU