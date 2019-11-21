2019-11-21T15:23:23+03:00
Общество

Часть домов в Ялте осталась без отопления

Причина - прорыв теплотрасс
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Они обслуживаются филиалом предприятия «Крымтеплокоммунэнерго»Они обслуживаются филиалом предприятия «Крымтеплокоммунэнерго»Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Ялте 29 домов остались без отопления. Все они обслуживаются филиалом предприятия «Крымтеплокоммунэнерго».

Как рассказал помощник главы города Сейран Меметов, основная причина - прорыв теплотрасс, аварийные бригады работают в круглосуточном режиме.

Осложняется работа еще и тем, что много чего приходится делать вручную.

Кроме того, существуют сложности и с доступом к некоторым аварийным участкам. Например, на улице Свердлова прямо на теплотрассах построены жилые дома.

- Рабочим приходится, рискуя здоровьем, буквально ползти по трубам, чтобы устранить аварии, - подчеркнул Меметов.

В пятницу, 22 ноября, ситуацию с отоплением жилых домов в ялтинском регионе обсудят на оперативно-хозяйственном совещании в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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