Часть домов в Ялте осталась без отопления
В Ялте 29 домов остались без отопления. Все они обслуживаются филиалом предприятия «Крымтеплокоммунэнерго».
Как рассказал помощник главы города Сейран Меметов, основная причина - прорыв теплотрасс, аварийные бригады работают в круглосуточном режиме.
Осложняется работа еще и тем, что много чего приходится делать вручную.
Кроме того, существуют сложности и с доступом к некоторым аварийным участкам. Например, на улице Свердлова прямо на теплотрассах построены жилые дома.
- Рабочим приходится, рискуя здоровьем, буквально ползти по трубам, чтобы устранить аварии, - подчеркнул Меметов.
В пятницу, 22 ноября, ситуацию с отоплением жилых домов в ялтинском регионе обсудят на оперативно-хозяйственном совещании в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU